Коломийський військкомат запрошує на службу за контрактом. ВІДЕО

Високе щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців, які проходять службу в бойових частинах; можливість кар’єрного зростання та гарантоване підвищення щомісячного грошового забезпечення у ході просування по службі; можливість навчання; гарантована щорічна основна відпустка; безоплатна кваліфікована меддопомога; вирішення житлового питання; пенсійне забезпечення і соціальний захист сімей військовослужбовців.

Все вищеперелічене – це переваги служби за контрактом.

У чому специфіка несення такої служби сьогодні, її перспектива та роль у захисті держави – дивіться в сюжеті НТК.