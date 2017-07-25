Коломийський виконком не затвердив збільшення тарифу на захоронення сміття

Сьогодні в Коломийській міській раді засідав виконком на якому розглянули ряд питань, серед яких було і коригування діючого тарифу на послуги із захоронення твердих побутових відходів.

Члени виконкому Коломийської міської ради не затвердили збільшення тарифу на захоронення твердих побутових відходів. Відтак, міський голова – Ігор Слюзар, заявив, що керівнику КП “Колокомунсервіс” Ярославу Максимовичу доведеться особисто пояснити кожному члену виконкому обгрунтування вартості тарифу для повторного внесення його на розгляд в робочому порядку на протязі тижня, пише Вільне.інфо.

Нагадаємо, що раніше на громадських слуханнях коломийська громада схвалила підняття тарифу на захоронення сміття.

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