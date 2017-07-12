Коломийський лісгосп поповнив алкоголем магазин “Лісовичок” на 100 тисяч гривень

Державне підприємство “Коломийське лісове господарство” уклало договір з ТОВ “ТГ Стиль” на постачання 680 пляшок алкоголю.

Вартість товару – 100 тисяч гривень. Договір купівлі-продажу розміщений на сайті публічних закупівель ProZorro. Він дійсний до 31 грудня 2017 року та автоматично пролонговується ще на рік, якщо одна зі сторін не бажає його розірвати, пише Курс.

Як пояснив начальник ДП “Коломийське лісове господарство” Василь Синітович, алкоголь лісгосп закупив для підпорядкованого лісгоспу магазину “Лісовичок” у селі Шепарівці. Магазин має ліцензію на реалізацію алкогольних і тютюнових виробів, пояснив Синітович.

Серед закупленого алкоголю, каже він, горілка, вино, коньяк.

До слова, “Лісовичок” – це всеукраїнська мережа магазинів, відкритих за ініціативи Державного агентства лісових ресурсів України. У Шепарівцях відкрили “Лісовичок” наприкінці 2013 року.

За даними системи YouСontrol, ТОВ “Торгова фірма “Стиль” зареєстрована у Калуші, його кінцевим бенефіціарним власником є Столярчук Володимир Петрович.

За даними судового реєстру, 20 травня минулого року проведено обшук складських та адміністративних приміщень TOB “Торгова фірма “Стиль”. Під час обшуку правоохоронці вилучили 966 ящиків фальсифікованих алкогольних напоїв торгової марки “Краля Пшенична”, “Вільна Пшенична”, “Пшенична Преміум”, “Вільна Класична”, “Вільна Срібна”, “Відбірна Преміум”, “Срібна Преміум”, “Всеградська Класична” виробництва ПрАТ “Люботинський завод “Продтовари” з наклеєними марками акцизного податку, які офіційно не видавалися СГД-виробникам для маркування продукції.