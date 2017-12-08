Коломийський будинок-інтернат на останніх позиціях рейтингу фінансування будинків-інтернатів за 2017 рік

На сторінці благодійної організції “Українська благодійницька мережа” опублікували рейтинг фінансування дитячих будинків-інтернатів за 2017 рік.

Снятинський, Залучанський і Коломийський дитячі будинки-інтернати опинилися у червоній зоні. Це означає, що заклади отримували найменше фінансування, пише Галка.

Рейтинг фінансування дитячих будинків-інтернатів за 2017 рік

Місце Найменування Умовне значення Область 1 Ладижинський дитячий будинок-інтернат 26,20 Вінницька 2 Стрижавський дитячий будинок-інтернат 25,46 Вінницька 3 Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат

Дніпропетровської обласної ради 14,94 Дніпровська 4 Богодухівський дитячий будинок-інтернат 11,35 Харківська 5 Цюрупинський дитячий будинок-інтернат 10,90 Херсонська 6 Степівський дитячий будинок-інтернат 10,90 Миколаївська 7 Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат № 1

Дніпропетровської обласної ради 10,52 Дніпропетровська 8 Ніжинський дитячий будинок-інтернат 10,19 Чернігівська 9 Тетерівський дитячий будинок-інтернат 10,14 Житомирська 10 Виноградівський дитячий будинок-інтернат 10,08 Закарпатська 11 Новоборівський дитячий будинок-інтернат 9,97 Житомирська 12 Романівський дитячий будинок-інтернат 9,50 Житомирська 13 Криворізький дитячий будинок-інтернат

Дніпропетровської обласної ради 9,49 Дніпровська 14 Запорізький дитячий будинок-інтернат Запорізької обласної ради 9,19 Запорізька 15 Комарівський дитячий будинок-інтернат 9,01 Харківська 16 Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат № 2

Дніпропетровської обласної ради 8,98 Дніпропетровська 17 Пугачівський дитячий будинок-інтернат 8,77 Житомирська 18 Новосанжарський дитячий будинок-інтернат 8,76 Полтавська 19 Роздільський дитячий будинок-інтернат 8,69 Львівська 20 Зіньківський дитячий будинок-інтернат 8,65 Полтавська 21 Мукачівський дитячий будинок-інтернат 8,47 Закарпатська 22 Вільшанський дитячий будинок-інтернат 8,45 Закарпатська 23 Меджибізький дитячий будинок-інтернат 8,43 Хмельницька 24 Глобський дитячий будинок-інтернат 8,41 Волинська 25 Мельнице-Подільський обласний комунальний дитячий будинок-інтернат 8,30 Тернопільська 26 Шевченківський дитячий будинок-інтернат 8,08 Харківська 27 Магальський дитячий будинок-інтернат 8,08 Чернівецька 28 Мирогощанський дитячий будинок-інтернат 7,94 Рівненська 29 Снятинський дитячий будинок-інтернат 7,88 Івано-Франківська 30 Залучанський дитячий будинок-інтернат 7,78 Івано-Франківська 31 Буківський дитячий будинок-інтернат 7,59 Львівська 32 Конотопський дитячий будинок-інтернат 7,58 Сумська 33 Новомиргородський дитячий будинок-інтернат 7,58 Кіровоградська 34 Поливанівський дитячий будинок-інтернат

Дніпропетровської обласної ради 7,57 Дніпропетровська 35 Петриківський обласний комунальний дитячий будинок-інтернат 7,56 Тернопільська 36 Замглайський дитячий будинок-інтернат 7,49 Чернігівська 37 Білопільський дитячий будинок-інтернат 7,19 Сумська 38 Знам’янський дитячий будинок-інтернат 7,17 Кіровоградська 39 Коломийський дитячий будинок-інтернат 6,93 Івано-Франківська 40 Білоцерківський дитячий будинок-інтернат 6,78 Київська Чернігівський дитячий будинок-інтернат

Запорізької обласної ради – Чернігівська Смілянський дитячий будинок-інтернат – Черкаська Білгород-Дністровський дитячий будинок-інтернат – Одеська Одеський дитячий будинок-інтернат – Одеська Красносільський дитячий будинок-інтернат – Одеська Ананьївський дитячий будинок-інтернат – Одеська

Дитячі будинки-інтернати (надалі – соціальні дитбудинки, дитбудинки), які належать до системи Міністерства соціальної політики України, фінансуються за рахунок коштів обласних бюджетів та бюджету міста Києва. Видатки соціальних дитбудинків здійснюються за рахунок коштів загального та спеціального фондів. Загальний фонд – бюджетні кошти. Спеціальний фонд – кошти, які дитбудинок отримуває за рахунок відраховування частини соціальних виплат, що їх одержують вихованці (державної соціальної допомоги або пенсії по інвалідності). Чинним законодавством передбачено, що кошти спеціального фонду повинні використовуватися на покращення умов для вихованців дитбудинку. Однак, фактично кошти спеціального фонду нерідко спрямовуються на фінансування речей першої необхідності, наприклад продуктів харчування, засобів особистої гігієни, медикаментів.

Рейтинг фінансування соціальних дитбудинків (надалі – рейтинг) не можна вважати оцінкою умов, в яких перебувають вихованці соціальних дитбудинків. Низьку позицію дитбудинку у рейтингу не слід сприймати як стверджування неналежних умов у ньому та навпаки. Зокрема, наявність більших обсягів фінансування не дозволяє робити висновки про ті чи інші умови у дитбудинку без аналізу належності та ефективності використання фінансування. Рейтинг не враховує відмінностей та потреб соціальних дитбудинків, зумовлених їхнім профілем.