Коломийським підприємцям нагадують про очищення тротуарів від снігу біля магазинів і установ

Коломийська міська рада звертається до підприємців міста:

“Шановні коломийські підприємці!

Десятки прибиральників міста очищають пішохідні зони Коломиї.

Нагадуємо, що тротуари біля приватних установ та магазинів очищають самі власники.

Давайте зробимо наше рідне місто зручним для пересування пішоходів. Це займе не більше 10 хвилин вашого безцінного часу. Дуже дякуємо за розуміння і співпрацю!” – йдеться у дописі.

Нагадаємо, коломийських водіїв також просять не паркуватися на узбіччях.

Читайте також: Рух вулицею А. Чайковського у Коломиї обмежать на два дні.