Коломийських підприємців закликають забрати з тротуарів спотикачки. ФОТО

Рік тому у Коломиї боролися з так званими “спотикачками” – після кількох попереджень муніципальна інспекція вантажила їх на трактор.

Про це повідомляє прес-служба міськради, пише Дзеркало Коломиї.

“Але знайшлися у нашому місті люди з короткою пам’яттю і потворне залізяччя знову заважає нашим перехожим на тротуарах. Нагадуємо таким підприємцям: ви порушуєте правила благоустрою. Давайте у цьому році обійдемося без трактора, просто поважайте коломийських пішоходів!”- йдеться у дописі.

Читайте також: Влада Коломиї вкотре пригрозила демонтувати незаконні вивіски. Тепер- нова дата