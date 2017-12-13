Коломийські судді зустрілися з гімназистами. ФОТО

12 грудня судді Коломийського міськрайонного суду Віктор Васильковський та Олександр Калинюк зустрілися з учнями Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського.

Про це повідомляє прес-служба суду, пише Дзеркало Коломиї.

Зустрічі представників суду з учнівською молоддю є традиційними, адже одним із пріоритетних напрямків діяльності суду є інформаційно-просвітницька діяльність та належне виховання правосвідомості молодого покоління.

У свою чергу судді поділились з молоддю спогадами про свої навчальні заклади і про те, як вони прийшли до переконання стати суддями.

Віктор Васильковський та Олександр Калинюк не залишили поза увагою і особливості відправлення судочинства в сучасних умовах та розповіли про резонансні справи за участі неповнолітніх.

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