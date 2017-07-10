Коломийські правоохоронці впіймали телефонного крадія

До місцевого відділу поліції звернулась 22-річна коломиянка. Дівчина повідомила про крадіжку мобільного телефона, який вона залишила на столі в одному із відпочинкових закладів міста.
В ході проведення слідчо (розшукових) заходів правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 46-річний місцевий мешканець, який перебував в тому ж закладі, що й потерпіла.
Крім того, чоловік в минулому неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців за вчинення крадіжок.
Крадений мобільний пристрій правоохоронці вилучили та невдовзі повернуть власниці на зберігання.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Читайте також: На Прикарпатті з початку року обікрали 234 квартири, з них 183 крадіжки залишилися нерозкриті. ВІДЕО
Щоб уберегти себе від крадіжки мобільного телефону правоохоронці нагадують громадянам про запобіжні заходи:
– Не давати телефон незнайомим або малознайомим людям.
– Перебуваючи на вулиці, особливо в темний час доби, коли дзвонить телефон привертає увагу не тільки оточуючих, але і зловмисників, тому необхідно переводити телефон в режим вібровиклику.
– У громадському транспорті або в інших місцях великого скупчення людей необхідно тримати мобільний телефон в руках або покласти його у внутрішню кишеню одягу, ближче до тіла.
– У кафе або на дискотеці не варто викладати свій телефон на столик або стійку.
– Щоб уникнути крадіжок мобільних телефонів дітям і підліткам необхідно носити їх в сумках або рюкзаках, а батькам провести роз’яснювальну роботу з дитиною про призначення телефону, про його ціну, про можливі крадіжки і втрати.
У разі, якщо не вдалося уникнути пропажі і телефон був викрадений, потрібно негайно звернутися в поліцію по телефону “102”.
Читайте також: Як уберегтися від квартирних крадіжок. Поради правоохоронців