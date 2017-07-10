Коломийські правоохоронці впіймали телефонного крадія

До місцевого відділу поліції звернулась 22-річна коломиянка. Дівчина повідомила про крадіжку мобільного телефона, який вона залишила на столі в одному із відпочинкових закладів міста.

В ході проведення слідчо (розшукових) заходів правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 46-річний місцевий мешканець, який перебував в тому ж закладі, що й потерпіла.

Крім того, чоловік в минулому неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців за вчинення крадіжок.