Коломийські легкоатлети привезли з Чемпіонату України золоту та дві срібні медалі. ВІДЕО

У Харкові відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2002 року народження та молодші.

Це були перші змагання такого рівня, які пройшли в місті за останні декілька років.

На змаганнях були представлені всі регіони України, окрім Криму. Честь Івано-Франківщини захищали 11 легкоатлетів, двоє з яких вихованці Коломийської ДЮСШ№1. Із Харкова юні коломияни привезли три нагороди одна вищого ґатунку та два срібла, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на НТК.

Вихованка Коломийської ДЮСШ №1 Тетяна Харащук повернулася додому одразу із двома медалями. Наша спортсменка виграла чотиристаметрівку, а на дистанції 200 метрів здобула срібну медаль.

Хороший результат у стрибках у висоту показав Юрій Ведмідь. Він покращив свій власний рекорд, але зупинився за крок від золота, поступившись трьома сантиметрами переможцю змагань.

Для багатьох юних учасників Чемпіонату – це був перший у житті такий масштабний старт. І, можливо, саме він дасть їм путівку у великий спорт.

Читайте також: Коломияни успішно виступили на престижному футбольному турнірі в Іспанії. ВІДЕО