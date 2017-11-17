Коломийська організація “Konyk Help” розпочала у мережі флешмоб, щоб врятувати онкохвору дівчину

Благодійний фонд “Konyk Help” розпочав проект #konyk_challenge, де в цікавій манері люди, розважаючись роблять добрі справи.

Основна мета – зібрати кошти на лікування Юлії Дмитренок.

Умови участі :

– Ви повинні сфотографуватися з коником (це може бути жива тварина, зображення, скульптура, іграшка тощо);

– перерахувати кошти (від 10 грн на рахунок мами Юлії – 5168757320269246 – Одержувач: Дмитренок Ірина Богданівна);

– виставити фото в соцмережах, передавши естафету не менш ніж трьом своїм друзям.

Організатори флешмобу зауважують, що обов’язковим є текст: “Я приймаю виклик #konyk_challenge , від @…(ім’я особи, назва організації) заради допомоги онкохворій Юлії Дмитренок. Ось моє фото з коником. А також я перераховую кошти на рахунок мами Юлі 5168757320269246 – Дмитренок Ірина Богданівна. Передаю естафету: …(вказуєте кому)”

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