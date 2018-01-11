Коломийська чи чернівецька? Австрійську бруківку продають на OLX за 20 доларів. ФОТО

У суботу на сайті OLX.ua з’явилося оголошення про продаж бруківки, яку нібито зняли у Чернівцях.

Журналісти ІА “А.С.С.” вирішили зв’язатися із автором оголошення, пише Дзеркало Коломиї.

Він розповів, що у продажі є тисяча квадратних метрів. Один квадратний метр вартує 20 доларів.

За словами продавця, ширина бруківки – 15 сантиметрів – відповідає тій, яку ставили за часів Австро-Угорщини і яку пізніше знімали у Чернівцях, Коломиї та інших містах.

За коментарем журналісти ІА “А.С.С.” звернулися до керівника Департаменту ЖКГ Ярослава Кушнірика.

Він розповів, що підтвердження тому, що бруківка, котра продається – чернівецька – немає.

Перевірку влаштовувати не будуть. Він також додав, що бруківка такої ширини у Чернівцях є на вулицях Головній, Гагаріна та Б. Хмельницького.