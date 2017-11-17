Коломийщину відвідала делегація працівників культури Луганської області. ФОТО

15 листопада в рамках Програми національних обмінів за підтримки Євросоюзу та фонду національної демократії на Коломийщині перебувала делегація працівників культури Луганської області.

Про це повідомляє прес-служба РДА, пише Дзеркало Коломиї.

Центр культурного менеджменту за фінансування Європейського Союзу та Національного фонду підтримки демократії (США) реалізовує дворічну Програму національних обмінів, яка зорієнтована на конструктивний діалог між різними регіонами України – сходом, заходом, центром, півднем і північчю, що є важливою складовою розвитку країни.

У складі делегації прибули: начальник управління культури Новопсковської райдержадміністрації Ольга Козлова, директор Новопсковської ЦБС Ірина Грачова, заступник директора ЦБС по роботі з дітьми Надія Бакаєва, ініціатор написання проекту – завідуюча селищною бібліотекою Оксана Бабкіна.

Гості мали можливість познайомитись з роботою бібліотеки-філії с. Раківчик, завідуюча бібліотекою Мирослава Андрусяк та Раківчицький сільський голова Василь Заграновський розповіли про роботу та матеріально-технічну базу закладу культури. Також оглянули Коломийську центральну районну бібліотеку, де побували на зустрічі з творчістю поета-дисидента Олекси Різниківа; зацікавились роботою відділу культури. Щире захоплення викликала екскурсія музеєм писанкового розпису.

На згадку про перебування на Коломийщині луганчани отримали презентаційну друковану продукцію.