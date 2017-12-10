Коломийщина прощається з Іваном Дубеєм, який загинув від снайперської кулі. ФОТО

Сьогодні у Вороні на Коломийщині проводжають в останню путь 29-річного Івана Дубея, в якого 3 грудня влучила снайперська куля.

Про це у Facebook написав Андрій Фармуга, повідомляє Дзеркало Коломиї.

“Чорна неділя… Проводимо в останню путь нашого побратима. Вічна пам’ять Герою!”

Іван Омелянович Дубей – військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-піхотної бригади.

Не приходячи до тями, наш краянин помер 7 грудня в лікарні імені Мечникова (місто Дніпро).

У загиблого Героя залишилися бабуся, батьки і брат.