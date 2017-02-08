До Коломиї завітали представники ОБСЄ

Цікавилися питаннями безпеки в місті, особливо у святковий час, настроями, що панують серед мешканців, інформує Відділ інформаційної політики Коломийської міської ради.

Представники місії ОБСЄ завітали у ратушу на зустріч з міським головою Ігорем Слюзаром.

Також розпитували про прибуття на місце постійної дислокації 10-ї гірсько-штурмової бригади, умовами проживання військових та забезпечення квартирами офіцерського складі та ін.

Не оминули увагою і об’єднання капеланів, реалізацією децентралізації в нашому місті, наповненням бюджету.

Ще одна тема, цікава для представників місії, – виділення приміщення для тимчасово переміщених осіб. Нагадаємо, що місія ОБСЄ працює в Івано-Франківській області як постійно діюча і візити до влади міста є плановими та заздалегідь погодженими.