До Коломиї привезуть “Волинські писанки”

У вівторок, 25 липня, о 15.00 в Музеї писанкового розпису відбудеться відкриття виставки “Волинські писанки” з колекції Луцького краєзнавчого музею.

Про це повідомляє прес-служба музею, пише Дзеркало Коломиї.

На виставці демонструватимуться сучасні писанки, створені з використанням давніх орнаментів, а також ансамблі традиційного жіночого святкового вбрання першої половини ХХ ст., вишивані полотняні рушники та етнографічні світлини цього краю.

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