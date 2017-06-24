Коломиянка, яку розшукували рідні і поліція, була в хлопця і не розуміє, чому її шукали

Коломиянка, яку розшукували рідні і поліція, була в хлопця і не розуміє,...

На Прикарпатті поліція, рідні і знайомі розшукували коломиянку Тетяну Мельничук. Сьогодні вона знайшлася.

Тетяна навчається на 4-му курсі Педагогічного факультету Прикарпатського університету. Востаннє виходила на зв’язок 21 червня. Того дня вона з подругами пішла святкувати успішну здачу іспиту, після чого й зникла.

Сьогодні, 24 червня, Тетяна Мельничук знайшлася – сама прийшла додому. З батьками відмовилася спілкуватися і не захотіла їм щось пояснювати. З дівчиною спілкувалися коломийські правоохоронці, з’ясовуючи обставини.

Начальник Коломийського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області Остап Білейчук журналістам МІСТА розповів, що студентка у нормальному стані. Ніяких ознак сп’яніння чи тілесних ушкоджень немає. Дівчина взагалі не розуміє, чому її оголосили у розшук.

“Повідомляє у поліції, що поїхала до свого хлопця в Івано-Франківськ. Телефон розрядився. Сьогодні повернулася додому і пояснює, що проблем у неї немає. Наголошує, що повнолітня і може бути де захоче сама”, – повідомив Остап Білейчук.

Додамо, в зниклої є дворічна дитина, яку вона залишила на батьків.

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