Коломиянка скаржиться на бездіяльність дільничного інспектора

У соціальній мережі “Фейсбук” коломиянка Олена Івантишин-Олійник опублікувала пост зі скаргою на бездіяльність дільничного інспектора.

“Хочу поділитися з Вами як працюють наші дільничні інспектори, зокрема вул. Валової, за якою закріплений Бойків Петро Романович зі зверненням громадян Коломиї.”, – пише пані Івантишин-Олійник.

З пневматичної зброї, в центрі міста, в ніч з п’ятниці на суботу було обстріляне помешкання батьків дописувача. Загалом нарахували 4 культових отворів у вікнах і декілька в стінах.

“Батьки звернулися в нашу поліцію, але їм повідомили що треба чекати до понеділка, бо нема кому приїхати (мабуть святкують), головне щоб нічого нечіпали. Батьки просиділи з битим склом ще й понеділок але ніхто так і не прийшов. У відділку у понеділок, куди батьки знов прийшли, повідомили що треба фотографії пошкодження поскидати їм на ВАЙБЕР, і вони займуться справою!”, – йдеться у повідомленні.

На дане повідомлення відреагував начальник поліції Остап Білейчук.

По даному факту проведено перевірку. Встановлено, що черговий одразу не відреагував на дану заяву. Призначено службову перевірку, чергового буде притягнуто до відповідальності.

По даному випадку буде проведено перевірку, щоб встановити осіб, причетних до вчинення даних хуліганських дій.

“Просимо вибачення за даний факт. Звертаємося до вас з проханням повідомляти нас про такі факти, щоб можна було реагувати та виявляти працівників поліції, які неналежним чином виконують свої обов’язки.”, відповів Остап Білейчук.