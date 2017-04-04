Коломиянин, що проживає у Львові, відзняв відео з гумором про туристичну Коломию

На території біля міського озера та в парку ім. Чехова комунальники зріжуть 107 дерев, бо "вони аварійні". Роботи вже тривають. Як оцінюєте це рішення міської влади?

Це справжнє неподобство!

Давно слід було це зробити

Мені байдуже

Спочатку треба було посадити молоді дерева, а вже потім зрізати старі

Дерева були здорові, подивіться на пні

Не слід було зрізати без громадських слухань

Влада готує місце під чергове літнє кафе або під забудову