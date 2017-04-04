Коломиянин, що проживає у Львові, відзняв відео з гумором про туристичну Коломию

Дмитро Благий родом з Коломийщини. Живе у Львові та працює ведучим.
Нещодавно хлопець відзняв гумористичне відео про рідне місто, інформує “Дзеркало Коломиї“.
Дмитро Благий родом з Коломийщини. Живе у Львові та працює ведучим.
Нещодавно хлопець відзняв гумористичне відео про рідне місто, інформує “Дзеркало Коломиї“.
Отож, ЦЕ відео від мого колишнього учня, вихідця з села П’ядики, а нині жителя міста Львова і ведучого телеканалу ЗІК ДМИТРА БЛАГОГО. Дмитру – молодець. Думаю, це тільки початок реклами рідного районного центру…. Ще попереду є вишиванковий базар, торговиця (особливо та її частина, де продають худобу і всякий крам домашнього виготовлення), музеї коломиї і, звичайно, залізничний і авто воклази…. А ще якщо зайти на м’ясний ринок, то… УХ…