Коломиянин пішов до знайомої у гості і став жертвою крадійки

Днями до Коломийського відділку поліції звернувся 40-річний житель міста та повідомив, що у нього викрали мобільний телефон.
Заявник розповів, що напередодні перебував в гостях в своєї знайомої, а після цього виявив, що зник його мобільний. З’ясувалося, що у той час до господині квартири прийшла її 19-річна дочка. Зайшовши до приміщення кімнати юна зловмисниця на столику побачила чужий мобільний пристрій, тож довго не думаючи, привласнила його собі, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ГУК Нацполіції в Івано-Франківській області.
Пізніше крадійка здала мобілку до ломбарду, а виручені кошти витратила на власні потреби.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Юній злодійці загрожує покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 80 до 240 годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.