Коломиянин пішов до знайомої у гості і став жертвою крадійки

Днями до Коломийського відділку поліції звернувся 40-річний житель міста та повідомив, що у нього викрали мобільний телефон.

Заявник розповів, що напередодні перебував в гостях в своєї знайомої, а після цього виявив, що зник його мобільний. З’ясувалося, що у той час до господині квартири прийшла її 19-річна дочка. Зайшовши до приміщення кімнати юна зловмисниця на столику побачила чужий мобільний пристрій, тож довго не думаючи, привласнила його собі, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ГУК Нацполіції в Івано-Франківській області.



Пізніше крадійка здала мобілку до ломбарду, а виручені кошти витратила на власні потреби.