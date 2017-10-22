Коломиянин Максим Дем’янюк розповідає, як можна купувати і без грошей. Історія успіху

“Дзеркало Коломиї” часто пише про успіхи коломиян по усьому світі. Приємно повідомити про ще одне досягнення наших краян.

Максим Дем’янюк, засновник мережі магазинів “Торба” та фахівець у сфері фінансів, створив економічну платформу на основі довірливих відносин.

Це спеціальна комп’ютерна програма та мобільні додатки, за допомогою яких люди зможуть купувати і продавати товари та послуги без грошей. Називається програма GEO-economy. Максим Дем’янюк розповідає про історію її створення, унікальність та призначення.

Від ідеї до її реалізації минуло три роки.

Я маю деякий досвід заняття бізнесом, зокрема я є одним із засновників проекту “Торба”. Однак вже доволі давно я цікавлюся економікою та історією грошей. Власне саме з цього хобі і виріс цей проект. Спочатку це були просто розмови, потім експерименти і закінчилося все реальним продуктом. Він має конкретну ціль, конкретну місію – дозволити людям обмінюватися товарами і послугами без грошей.

Тобто GEO – це комп’ютерна платформа, яка дозволяє через відносини та довіру між людьми обмінюватися товарами і послугами. З часу виникнення ідеї до її реалізації минуло три роки.

Завантажити та зареєструватися

На практиці робота платформи виглядає так. Ми створили технічну платформу, ми реалізували мобільні додатки та створили всі умови, щоб люди вже могли користуватися системою. Для цього потрібно завантажити додаток GEO-economy на телефон (або зайти на сайт geo-pay.net), зареєструватися та відобразити свої зв’язки з людьми близького кола – друзями, родичами, сусідами та близькими знайомими.

Власне, це і дає можливість реалізовувати чи набувати товари і послуги в системі. GEO-economy – це обліково-інформаційна система. Коли ви у кафе певного підприємця випили каву, система нотує, що відтепер у цього підприємця є ваша обіцянка щось зробити, наприклад, на суму, яку коштує кава. В Коломиї вже є низка підприємців, які користуються нашим додатком. Ви вже можете піти підстригтися, пообідати, випити кави, піти в кіно тощо.

Система дозволяє зв’язати людей з різних міст, країн та континентів

Платформа GEO-economy є унікальною у світі і аналогів не має. Унікальність полягає в тому, що це дуже складна технічна система. Вона працює за правилом п’яти рукостискань, яке говорить, що ми можемо бути знайомі з будь-ким на планеті через декількох знайомих. Відповідно, наша система дозволяє зв’язати людей з різних міст, країн і континентів. Однак алгоритмічно відобразити це дуже складно, і над цим аспектом нашої системи ми працювали аж два роки. Хоча у використанні платформа дуже проста й комфортна.

Початок у Коломиї, паралельно плануємо запуск у США

Запускаємо свій проект у Коломиї. Найперше тому, що ми родом звідси, тут багато знайомих та людей, які готові підтримувати систему на початках. Хоча, звичайно, плануємо вихід і в інші міста й інші країни. Діє проект у Коломиї не так довго – близько двох місяців. За цей час нашою платформою скористалося сотні людей. Ми з ними спілкуємося, кажуть, що це зручно.

Зараз паралельно готуємо такий самий додаток для США. Нас там уже чекають, є зацікавлені люди, які готові розвивати нашу систему за океаном. Є певні контакти і з Туреччиною та Молдовою. Тобто запит на такі системи однозначно є.

Віктор ФІТЬО