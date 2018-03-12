Коломиянин хоче побити рекорд запливу на максимальну відстань людини під кригою

13 березня 2018 року експерти Національного Реєстру Рекордів здійснять фіксацію безпрецедентного запливу на максимальну відстань людини під кригою.

Заплив відбуватиметься на затримці дихання і без будь-якого додаткового спорядження, пише Фіртка.

На рекорд претендує 38-річний Олексій Гуцуляк з Коломиї, який у 2013 році встановив рекорд найтривалішого перебування людини без одягу під снігом тривалістю 60 хв 8 сек.

Нагадаємо, що цей рекорд було внесено до світової Книги Рекордів Гіннеса.

Цього разу фрідайвер має намір встановити новий рекорд – під кригою. Не дивлячись на те, що прогнозована температура води очікується не більше 3 градусів, заплив в крижаній воді буде здійснено без гідрокостюму.

Експерти очікують, що рекордсмен зможе подолати відстань під кригою понад 60 метрів.