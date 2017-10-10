Коломияни – про коломийські двори. ФОТОРЕПОРТАЖ

Комфорт мешканців – це ключовий показник розвитку будь-якого міста. Вимріяти цей комфорт можна через стан соціальної інфраструктури – житлових будинків, прибудинкових територій та дворів. Тут містяни проводять значну частину свого часу. Ми підготували матеріал про життя людей у багатоповерхівках нашого міста.



Двір на вул. М. Костомарова, 1

Ірина Гаврилова, дизайнер

Розташування будинку дуже вигідне, адже на відстані витягнутої руки є усе – магазини, супермаркет, автобусна зупинка, автостанція. Сполучення з центром та іншими частинами міста дуже добре. Іншим великим плюсом є те, що двір розташований обабіч від вулиці Грушевського, що захищає його від загазованості та пилюки.

Непогано також і з місцем для відпочинку. Є столики та лавочки, які люди зробили власними руками, дві ковані лавочки облаштувала депутат від округу Леся Бєлявська. Для дітей у дворі встановлений дитячий, а також футбольний майданчики. Також є багато дерев та кущів, які створюють тінь. Дерева садили мешканці будинку. Тобто є де відпочити і пенсіонерам, і мамам з дітьми, і підліткам.

Щодо недоліків – дуже мало місць для паркування. По суті нема куди поставити своє авто. На 100 квартир є приблизно 10 – 15 парковочних місць. Хіба зрізати дерева і тут робити стоянку. Але ніхто на такий крок не піде.

Є деякі проблеми зі сміттям – на 4 під’їзди є тільки два сміттєві контейнери. Часто вони стоять заповнені, тож доводиться сміття складати на землю. Також проблемою є нічні посиденьки невідомих любителів випити і поспівати. В дворі є лавочки, є альтанка, от вони цим і користуються.



Двір на вул. Січових Стрільців, 27

Тарас Тепчук, пенсіонер

Загалом наш двір зручний. Він розташований на вулиці Січових Стрільців – і до центру близько, і до вокзалу, і загалом до більшості інших районів міста дістатися можна без проблем.

Двір біля будинку доволі великий. Значна його частина – це газон, є також багато зелених насаджень – є яблуні, горіхи, алича. Мешканці першого поверху під своїми вікнами зробили невеличкі квітники. Тож тут доволі затишно.

Біля будинку є дві лавочки, а також саморобний столик, де можна посидіти. Також нещодавно встановлений дитячий майданчик з гойдалками та гірками. Недалеко від нього стоїть ще радянський майданчик. Тож дітям, яких у дворі багато, є де побігати та погратися. Що стосується парковки, то місць, наскільки я можу судити, вистачає.

Найбільшою проблемою нашого двору є сміття. Як його вивозив «Житлоінфоцентр», смітник страхітливо виглядав, але хоча б був огороджений плитами. Тепер же плити забрали і смітник в усіх на виду. Контейнерів мало, вони весь час забиті сміттям, яке, крім цього, ще й на землі лежить. Проблема ще й у тому, що до нас сміття несуть мешканці всіх довколишніх будинків, а вивозять його рідко. Тож дуже часто у нас під будинком купи сміття – сморід, бродячі собаки. От з цим потрібно щось негайно робити.

Двір на вулиці Січових Стрільців, 39

Ірина Фітьо, викладач

Наш будинок і двір розташований у «стратегічному» і зручному місці. Все необхідне під рукою, і немає проблем із сполученням з соціально важливими об’єктами міста чи іншими районами. Близько і школа, і дитячий садочок. Це, безперечно, позитив. Крім цього, доволі багато місця для парковки. Біля будинку приблизно 30, а, може, й більше парковочних місць. Крім цього, своєрідною «фішкою» нашого будинку є те, що біля нього є, напевно, єдиний у місті баскетбольний майданчик. Тут грають у баскетбол і дорослі, і діти.

Серед інших плюсів – це те, що нещодавно в дворі встановили дитячий майданчик і кілька лавочок. Тепер можна з дітьми вийти погратися і з сусідами поспілкуватися. Хоча майже весь двір заасфальтований і дуже мало трави. Так само, як і зелених насаджень. Є, звичайно, кілька дерев, але їх недостатньо. Це, на мою думку, великий недолік для найбільшого будинку у Коломиї.

Серед інших нюансів, які впадають у вічі, – дорогу біля будинку потрібно ремонтувати. Тут яма на ямі, і коли падає дощ, то пройти майже неможливо – суцільні калюжі та болото. Це ж стосується і смітника. Болото біля нього майже ніколи не висихає, тож навіть така елементарна річ, як викинути сміття, для нас перетворюється у певну складність. Хоча вивозять саме сміття доволі регулярно.

Ну і ще однією проблемою нашого двору є бродячі собаки. Вони тут бігають цілими зграями. Не раз буває, що ці собаки кидаються з гавканням і на машини, і на людей, і ніхто вирішити цю проблему не може.

Двір на вулиці С. Петлюри, 38

Ліліана Одосій



Ми живемо майже в самісінькому центрі міста. Через дорогу – парк і озеро, поруч є школи й садочки. Немає також проблем з транспортним сполученням по місту.

Рік тому ми створили ОСББ, самі ґаздуємо і наш двір почав різко змінюватися в кращий бік. Тому що до цього комунальники нічого не робили. Значна допомога в цьому іде від нашого депутата Ігоря Ільчишина. Він, зокрема, допоміг встановити гойдалки у дворі, лавочки та альтанку. Тож тепер «відпочинкова» інфраструктура у нас є. Невеличка, але все-таки є, і зелена зона. Ми самі висаджували дерева та виноград. Своїми руками облаштували і стоянку для автомобілів – розрівняли місце та засипали шутром. Втім, місць для парковок мало, а скоро і взагалі їх може не стати через новобудову, яку зводять біля нашого будинку. Може бути так, що наша парковка стане їхньою прибудинковою територією.

Серед проблем – дороги. Все розбите, яма на ямі, а коли дощ, то пройти нереально. Невеличку доріжку ми також самі залили, однак біля будинку потрібно капітально ремонтувати дорогу, хоча з міської ради на моє звернення прийшла відповідь, що на ремонт міжбудинкових доріг на нашій вулиці кошти не передбачені. Сміття АVЕ вивозить раз на тиждень, хоча комунальники вивозили набагато частіше. І ще проблема з місцем для контейнерів. Вони стоять у самому кінці, тож машина, щоб забрати сміття, мусить їхати через все подвір’я. Це деякі незручності, але іншого місця нема. Хоча двір у нас чистий, адже наймаємо прибиральника.

Двір на вулиці А. Сахарова, 3

Наталя Червінська, інженер

На мою думку, наш двір проблемний. Почнемо з того, що в дощову погоду та після неї сюди доволі важко дістатися. Весь мікрорайон Чайковського-Сахарова – це суцільне болотне місиво. До цього ще додам і проблеми з ливневою каналізацією, яка періодично забивається. І якщо колись комунальники періодично її чистили, то зараз з цим проблема.

Що стосується парковок, то з цим також проблема. Паркувальних місць майже нема – хто має гараж, той ставить своє авто туди, а хто ні – то часто автомобілі ставлять або далеко від будинку в інших дворах, або просто під вікна.

Ще однією проблемою є відсутність ігрових чи спортивних майданчиків для дітей. Їх немає не тільки в нашому дворі, але і в сусідніх. До найближчого іти доволі далеко. Баки для сміття також далеко, і туди сміття звозять не тільки з сусідніх будинків, але з усього мікрорайону.

До плюсів нашого двору, безперечно, належить те, що він спокійний, розташований далеко від доріг, а тому тут немає газів та пилюки. Багато зелені – трава, кущі та дерева. Є можливість навіть зробити грядку біля будинку.

Та загалом мікрорайон, в якому знаходиться наш двір, потребує уваги з боку влади.