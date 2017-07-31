Коломияни попереджають про ймовірного педофіла, який чіпляється до дітей. ФОТО

У Коломиї містяни сфотографували ймовірного педофіла, який чіпляється до дітей у мікрорайоні Військове містечко.

У мережі Фейсбук Rei Miller опублікував інформацію про те, як його 7-річній доньці невідомий чоловік пропонував піти у під’їзд і показував статеві органи, інформує МІСТО.

“Якийсь дядько показував статевий орган і кликав до себе в під’їзд. На вигляд старий, з кепкою та з білою, кучерявою бородою”, — йдеться у повідомленні.

Коломиянин розповідає, що одразу із жінкою почали шукати невідомого, і помітили чоловіка, який відповідав під опис доньки.

“Раптом помітив чоловіка в кепці, бородатого, але без ровера: з дороги, трохи з-за дерева уважно дивиться на дітей, що на лавці. Вперед-назад походжає, допиває з пластикової пляшки. Непевний якийсь. Напідпитку, трохи хитається, але швиденько”.

Прикарпатець слідкував за невідомим між будинками і побачив, що він кличе з собою маленьку дівчинку. Як тільки невідомий побачив чоловіка, який за ним слідкує, одразу втік.

Також 8-річна дівчинка розповіла, що цей невідомий чоловік намагався її схопити біля під’їзду, однак вона змогла втекти.

“Попередьте дітей і будьте пильні!”, — пише коломиянин.