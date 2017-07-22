Коломияни побували на Всеукраїнському з’їзді козаків в Одесі. ВІДЕО

Відродити українське козацтво і жити заради України. Тепер таку мету мають як мінімум троє коломийських чоловіків.

Василь Кузьмин, Андрій Флоря та Ігор Костюк повернулися з Всеукраїнського з’їзду козаків, який відбувався в Одесі.

Там вони склали присягу на вірність рідній країні. А Василя Кузьмина, захисника Донецького аеропорту, призначили курінним отаманом Івано-Франківської області.

Детальніше дивіться у сюжеті НТК.

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