Коломияни отримають доступ до міських даних – міський голова підписав меморандум. ВІДЕО

Сьогодні, 4 серпня, міський голова Ігор Слюзар підписав меморандум про співпрацю щодо впровадження у Коломиї політики відкритих даних.

Це стало можливим завдяки перемозі Коломиї у всеукраїнському конкурсі ВІДКРИТИЙ ВИКЛИК.

Ігор Слюзар підписав меморандум про співпрацю з ініціативою “Дані міст”. Ця співпраця передбачає суттєву підтримку міськраді з боку українських та іноземних фахівців:

аудиту даних міста;

визначення пріоритетних наборів даних (інформації);

оцифрування, структурування даних;

оприлюднення даних (публікації на сайті міської ради, на Єдиному порталі відкритих даних, на власному порталі відкритих даних міста);

оновлення даних, створення нових наборів даних;

роботи з середовищами дата-активістів, організації хакатонів;

пошуку ресурсів для реалізації політики відкритих даних;

навчання відповідальних за реалізацію політики відкритих даних;

Коломия, як і будь-яке інше місто у світі, має у своєму розпорядженні багато інформації, що є необхідною для кожного мешканця. Про безпеку, екологію, вільне для оренди комунальне майно, споживання енергії тощо. Вся ця й інша інформація може працювати на людей – якщо її правильно відкрити і створювати сервіси та додатки на її базі. Щоб міщани через інтернет могли записатись на конкретну годину до обраного лікаря. Чи щоб знали, яка реальна заповненість класів у школі і груп у садочках. Або щоб могли подивитися на рівень злочинності в тому чи іншому мікрорайоні міста. Варіантів використовувати міські дані – безліч.

Але все починається з їх оприлюднення.

– Ми розуміємо, на скільки важливо відкривати дані. Але хочемо робити це доброякісно і правильно, не чекаючи нагадувань з боку держави, – зазначив Ігор Слюзар, Коломийський міський голова. Він сказав, що розраховує на результативну співпрацю з “Даними міст” і що Коломия відкриє дані не гірше, а то й стане прикладом для інших міст України.

Координаторка ініціативи “Дані міст” Руслана Величко-Трифонюк розповіла, що співпраця передбачає аудит тих даних, які є, а опісля – підготовку і навчання фахівців міськради до роботи з інформацією.

– Основне – це машиночитність. Інформації дуже багато. Людина самотужки опрацьовувала б ці дані місяцями. А комп’ютер може зробити це за лічені хвилини. Наше завдання – перевести дані в машиночитний формат, – зазначила Величко-Трифонюк.

Як уже зазначалося раніше, після підписання меморандуму до Коломиї прибудуть аналітики ініціативи “Дані міст” для аудиту даних міської ради. Тобто, місто спочатку з’ясує, якою інформацією володіє, у яких об’ємах і форматах, хто є її розпорядником. А опісля міськрада та опендата-фахівці підготують алгоритм оприлюднення.

Після підписання меморандуму відбулося обговорення з громадою міста щодо пріорітетності наборів даних з якими потрібно працювати. Загалом ропорядженням міського голови буде створено робочу групу, яку очолить керуючий справами виконкому Тарас Кухтар та в яку увійшли не тільки команда ініціативи, державні службовці, а й громадські активісти.

Коломийська міська рада та ініціатива «Дані міст» запрошує до співпраці мешканців міста та пропонує визначити разом пріоритетні набори даних, що мають оприлюднюватися в першу чергу. Свої побажання ви можете залишити за посиланням.