Коломияни можуть повідомляти на гарячу лінію, якщо їм не платять “мінімалку”

З 1 січня затверджено мінімальну заробітну плату в місячному розмірі – 3 723 грн, у погодинному розмірі – 22,41 грн.

Про це повідомляє прес-служба ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюють у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Тому при затвердженні штатних розписів на 2018 рік посадовий оклад (тарифна ставка) має бути не нижчою 1762 гривень, але роботодавець має забезпечити, щоб нарахована заробітна плата за повністю виконану місячну (годинну) норму праці становила не менше мінімального розміру, тобто 3 723 гривні.

Для повідомлення про факти порушень трудового законодавства, пов’язаних з небажанням роботодавців виплачувати заробітну плату на рівні встановленої мінімальної заробітної плати, звертатись за телефонами: