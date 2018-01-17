Коломиян запрошують зробити селфі з експонатами Національного музею

Національний музей запрошує 17 січня зробити селфі з експонатами і таким чином долучитися до міжнародного флешмобу.

Про це у Facebook повідомила Віта Бойчук.

“Сфотографуйтеся та запостіть власне селфі з хештегом #MuseumSelfie “, йдеться у дописі.

Музейний простір” нагадує: 17 січня 2018 року відбудеться Міжнародний флешмоб музейних селфі. В Україні цьогоріч акція пройде вже вчетверте. У 2016-му році до Міжнародного дня музейного селфі долучалось близько 50 музеїв, у 2017-му – понад 60.

Для участі у флешмобі потрібно прийти до улюбленого чи ненависного музею, зробити “селфі” (фотопортрет власноруч) на фоні чи поруч з улюбленим експонатом та опублікувати його у Facebook, Twitter та Instagram із хештегом #MuseumSelfie та тегом того музею, де ви зробите фото.

До уваги відвідувачів: Згідно правил, якщо ваш улюблений музей чи галерея в середу, 17 січня 2018 року, матимуть вихідний день, селфі можна зробити на фоні будівлі музею або з корінцем вхідного квитка до музею. Відтак, плануючи візит, перевіряйте, чи ваш улюблений музей бере участь в акції.Також до флешмобу дозволяється долучатись з минулорічними фото.

До уваги музеїв: Якщо ваш музей планує брати участь у флешмобі, просимо Вас заявити про це на Ваших сторінках в Facebook в коментарях до цієї публікації або напишіть про оголошення на редакційну скриньку «Музейного простору»: mail@prostir.museum. Це дозволить зробити нам загальну базу музеїв та полегшить вибір вашим шанувальникам та відвідувачам.

Акція має два застереження:

– категорично заборонено використовувати спалах при фотозйомці, адже це шкодить музейним раритетам;

– зроблене в музеї селфі не можна використовувати як інструмент політичної агітації чи протиборства.

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