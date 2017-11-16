Коломиян запрошують на зимовий благодійний бал “Вартові мрій”. ВІДЕО

Як повідомлялося, організація “Пласт” станиці Коломиї організовує зимовий благодійний бал “Вартові мрій”. Зібрані кошти спрямують на подарунки дітям-сиротам на Миколая.



Захід проведуть 7 грудня у мистецькому центрі “Світовид”.

Як повідомляють організатори, уже скоро починаються танцювальні курси. Вони будуть проходити у приміщенні 1 школи 18,19 листопада та 26 і 27 листопада о 17 годині. Щоб мати можливість відвідувати танцювальні курси Вам потрібно мати придбаний квиток та показати його на вході комусь з організаторів. На танцювальні курси потрібно зареєструватися ТУТ.

Квитки можна придбати за номерами: +380683738026 (Оля); +380 (99) 375 08 38 (Арсен); +380 (98) 821 78 95 (Юля); +380 (67) 847 99 03 (Юліана).