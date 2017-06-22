Коломиян втретє запрошують на побачення з Дон Жуаном. АНОНС

Цієї неділі у Мистецькому центрі “Світовид” втретє “FRANCO-театр” покаже виставу “Дон Жуан з Коломиї” за повістю Леопольда фон Захер Мазоха.

Попередні дві вистави обвінчалися успіхом – квитки були розпродані за декілька днів до заходу, повідомляє “Дзеркало Коломиї“.

Інсценізація – Ігор Юзюк

Режисура, сценографія, музичне оформлення – Іван Данілін

Початок о 18 год.

Замовлення квитків за телефоном: (063) 200 55 52

Як писали раніше, ще задовго до прем’єри вистави “Дон Жуан з Коломиї” у постановці молодого “FRANCO-театру” інтерес до неї був неабияк підігрітий.

Сюжет повісті: автор під час мандрівки знайомиться з коломийським франтом, і той розповідає йому про своє амурне волокицтво і про свою неприкаяність, виливаючи всю неприборканість своєї натури. А заодно знайомить з побутом мешканців довколишніх сіл.

Читайте також: Коломиянам вперше показали інсценізацію твору Захер Мазоха “Дон Жуан з Коломиї”. ФОТО