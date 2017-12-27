Коломия візьме участь у конкурсі “Молодіжна столиця України”

Сьогодні у сесійній залі ратуші учасники молодіжних громадських та партійних організацій Коломиї спільно з відділом молоді і спорту міської ради та регіональним координатором Всеукраїнського конкурсу “Молодіжна столиця України” Василем Чорнопиським обговорили перспективи Коломиї як міста, комфортного для проживання і розвитку молоді.
Про це повідомляє Відділ інформаційної політики міськради. пише Дзеркало Коломиї.
Представники Бізнес-інтелектуальної платформи “Space Up”, ГО “Коник-гелп”», Молодіжної ради, Пласту, Фонду пам’яті Сергія Федчука, ГО “Батьківщина молода”, Коломия-центр, Drive for life Fest м. Коломия, ГО “Молодий рух”, ГО “Коломийські атракції”, ГО “АЕРК” оцінюють наявні у нашому місті ініціативи та питання, що стосуються молоді та молодіжної політики, виходячи з поділу на три основні виміри:
політичний вимір (участь молоді у суспільно-політичному житті);
соціо-економічний вимір (зайнятість та працевлаштування, підприємництво, соціальна інклюзивність та освіта);
культурний вимір (творчість та глобалізація).
Після цього заплановано підписання заповненої заявки для участі у конкурсі.
Переваги для міста-переможця:
– проведення в місті всеукраїнського молодіжного форуму;
– промоція міста на європейському рівні;
– підвищення іміджу та рівня довіри до міської влади;
– налагодження співпраці з містами-молодіжними столицями в Європі;
– стимулювання участі молоді в житті міста.
Оголошення результатів, нагородження міста-переможця конкурсу та надання йому статусу “Молодіжна столиця України – 2018” відбудеться у січні – лютому 2018 року.