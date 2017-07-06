Коломия у рейтингу прозорості на 90 місці зі 100

Коломия у рейтингу прозорості 100 найбільших українських міст посіла 90 місце.

Очолили рейтинг Львів, Кропивницький та Івано-Франківськ.

Про це повідомляє “Дзеркало Коломиї“.

Проект реалізується Transparency International Україна. Партнерами проекту є Transparency International Словаччина та Інститут Політичної Освіти.

Проблема, яку вирішує цей проект – це корупція в місцевих органах самоврядування та недотримання найкращих практик в прозорості та підзвітності. В Україні триває реформа децентралізації, і як результат – більше влади та фінансових ресурсів делеговані на рівень муніципалітетів, для зміцнення місцевого самоврядування. Це є ризиком для збільшення корупції на локальному рівні. Тому дуже важливим на даному етапі є підвищення прозорості міст, адже без цього вся користь від децентралізації може бути нівельованою. Проект спрямований на мотивацію та підтримку українських міст для більшої прозорості, підзвітності та участі громадян у формуванні політики.

Як розповіла “Громадському радіо” керівниця проекту “Розбудова прозорості в містах України” Катерина Цибенко зміст рейтингу прозорості міст полягав у наступному:

“Під поняття прозорості ми маємо на увазі такі сфери відповідальності міської влади як соціальні послуги, житлова політика, комунальні підприємства, комунальне майно, освіта, закупівлі та деякі інші. Ми оцінювали наскільки на сайтах міськрад доступна інформація, наприклад, чи доступні протоколи міськрад, чи повідомляється про майбутнє засідання сесії, щоб громадяни могли прийти і взяти в них участь, чи відкриті закупівлі, чи можливо записати дитину в школу онлайн, чи можна стати в житлову чергу онлайн”.

Керівниця проекту також розповіла про методологію рейтингу:

“Дослідники аналізували сайти, доступність інформації на сайтах, також вони робили різні аналітичні висновки, наприклад, брали кількість відвідувачів сайту за місяць, ділили на кількість населення, і по певних балах оцінювали. Також ми використовували відповіді на інформаційні запити, ми багато писали міськрадам, і більшість відповідали, а були три міськради, які нам відмовили у відповіді. Це Ізмаїл, Горішні Плавні та Бориспіль”, – зазначила вона.

До рейтингу увійшло 100 найбільших (за населенням) міст України.

Зокрема, за інформацію про роботу органів місцевого самоврядування Коломиї поставили “трійку”, за житлову політику – півбала, за соціальні послуги – 0, за кадрові питання – 2,5 бала.

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