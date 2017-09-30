Коли українцям чекати першого снігу

В Україні у другій половині жовтня можливі випадіння першого снігу, ожеледиця та налипання мокрого снігу.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.

“У другій половині жовтня також ймовірні окремі ускладнення в життєдіяльності населення або в роботі окремих галузей господарства через посилення вітру в поєднанні з опадами, локальні дощові паводки, в окремі дні не виключаються і короткочасні зимові явища (наприклад, випадіння першого снігу, утворення ожеледиці або налипання мокрого снігу)”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Укргідрометцентру, упродовж жовтня 2017 року ймовірні різкі зміни у температурному режимі, випадіння різної інтенсивності опадів в поєднанні з посиленням вітру, окремі нічні заморозки, що може призвести до ускладнень в господарській діяльності або виникнення локальних надзвичайних ситуацій.

При цьому, уточнили синоптики, тумани (що мають досить високу вірогідність, як і в останні роки) та дощі збільшуватимуть загрозу виникнення ДТП.