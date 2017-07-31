Книга шани Коломиї поповниться новими іменами. СПИСОК

Цьогоріч іще 13 відомих коломиян та громадських організацій, які своєю діяльністю сприяли розвитку Коломиї, буде занесено до Книги шани міста.

Протоколи комісії із визначення претендентів 25 липня затвердили члени виконкому на черговому засіданні, йдеться на сайті міської ради.

Рішення виконкому буде оголошено на урочистостях з нагоди відзначення Дня міста 19 серпня.

Нагадаємо, Книга шани міста знаходиться на довічному зберіганні в музеї історії Коломиї.

До цього історичного документа від 2002 року заносять імена коломиян за вагомі досягнення у різних сферах суспільного життя нашого міста.