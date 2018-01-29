“ІТ-кластер” запрошує коломиян опанувати професію програміста

Коломийський ІТ-Кластер запрошує 31 січня всіх охочих, кого цікавить розвиток в ІТ-сфері, на безкоштовну зустріч з лідерами ІТ-галузі нашого міста.

У програмі заходу, спікери розкажуть, як потрапити в ІТ-індустрію та побудувати успішну кар’єру, йдеться в сюжеті НТК.

Відкриють секрети швидкого виходу на ІТ-ринок, і зорієнтують, як легко зайняти свою нішу й успішно працевлаштуватися.

Місце проведення – конференц-зала кав’ярні “Байгель”, другий поверх вулиця Січових Стрільців, 16.

Початок о 17:00 годині 31 січня.

За додатковою інформацією телефонуйте за номерами: 096 945 56 88, або 095 037 61 63.