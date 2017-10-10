“Київстар” оприлюднив нові тарифи

Оператор мобільного зв’язку”Київстар” презентував дві нові лінійки тарифних планів для контрактних абонентів та абонентів передплаченого зв’язку, які замінять собою старі тарифи.

Про це повідомляє прес-служба компанії, інформує 24 канал.

Для абонентів передплаченого зв’язку стали доступні тарифи: “Безлім Розмови”, “Безлім Соцмережі”, “Безлім Відео” та “Максимальний Безлім”, кожен з яких відповідає потребам різних груп абонентів.

Зазначимо, користувачі попередніх тарифів можуть продовжувати ними користуватися і надалі.

Найдорожчий тариф “Максимальний Безлім” коштує 155 гривень. Він включає безлімітний мобільний 3G інтернет без обмеження швидкості і можливістю користуватися всіма доступними в Україні сервісами без обмежень. Щодо послуги SIM-пара – друга SIM-карта вже включена у вартість тарифу.

За “Безлім Відео” доведеться платити 95 гривень. Тариф включає безлімітний доступ до Youtube. Безкоштовно можна користуватись додатками: Zvooq, Fonoteka, Megogo, Divan.TV і “Домашнє.ТБ” від “Київстар”. У вартість пакету також входить послуга SIM-пара.

У “Безлім Розмови” та “Безлім Соцмережі” входять такі послуги як: безлімітні дзвінки в мережі, 500Мб і 3000Мб мобільного інтернету відповідно, хвилини для дзвінків на мережі інших мобільних операторів та нетарифікований доступ до соцмереж і низки освітніх сервісів.

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