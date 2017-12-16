Кіт вижив після 40-хвилинного прання у машинці. ФОТО

У норвезькому місті Осло кіт на прізвисько Зеро випадково потрапив в пральну машину та зміг пережити 40 хвилин прання в режимі для шерсті при температурі 30 градусів.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на інформаційний портал NRK.

За версію видання, кіт проскочив у барабан у той момент, коли дверцята машинки закривали для завантаження білизни. 14-річний хлопчик Йоакім знайшов кота після 40 хвилин прання.

“Промок наскрізь. Виглядав абсолютно скрученим і більш худим, ніж зазвичай. Він насилу орієнтувався в просторі, його почало нудити”, – розповів Йоакім.

Тварину відвезли до ветклініки, де йому надали допомогу: поставили крапельницю. Через два дні кіт повернувся до своїх господарів.