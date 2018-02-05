Кіборг Олександр Чуб врятував дівчину, яка провалилася в гірську ущелину

У неділю, 4 лютого, у Карпатах за 300 метрів до вершини гори Піп Іван Мармароський через туман, туристи зайшли на сніговий карниз, який обвалився.

Як повідомляє Фіртка з посиланням на Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації з снігового карнизу в ущелину зірвалась дівчина Ivona Kostyna за нею стрибнув кіборг Oleksandr Chub.

Сьогодні вранці їх разом зі спорядженням знайшли рятувальники та спустили у долину. З Івоною та Олександром все добре.

На своїй сторінці у Facebook дівчина розповіла про події, що трапилися.



Ніженець Олександра Чуб, який був поранений під час обстрілу танків у Донецькому аеропорті, також відомий тим, що у 2017 році став учасником збірної України на “Іграх Нескорених” в Канаді.

