Керівник “Укрзалізниці”: Вагони-трансформери у складі двох поїздів “Київ – Івано-Франківськ” користуються попитом

Минулого року “Укрзалізниця”, вперше після тривалої перерви, розпочала оновлення пасажирського рухомого складу. Цього року мають намір закупити 38 пасажирських вагонів, у тому числі — 11 трансформерів. Перші шість виробник обіцяє поставити у вересні.
Про це повідомив керівник залізничної компанії Войцех Балчун у мережі Facebook.
За його словами,торік було придбано 13 вагонів з меблями, що трансформуються. Це дозволяє використовувати їх у нічному та денному режимі та корегувати схему поїзда без задіяння додаткового рухомого складу.
У дописі йдеться:
“Так, трансформування вагонів дозволяє збільшити кількість запропонованих місць на 27% в денному сполученні порівняно з нічним”.
“Зараз можемо сказати, що вагони–трансформери у складі двох поїздів Київ – Івано-Франківськ користуються попитом. Перша пара курсує з 17.01.2017, з 24.02.2017 почала курсувати друга пара поїзда. З початку курсування по 25.06.2017 в складі зазначених нічних поїздів перевезено 58,9 тисяч пасажирів, в складі денних поїздів – 64,8 тисяч пасажирів. Особливим попитом користувався поїзд «Нічний експрес» в зимовий період, його населеність становила до 90%. На сьогодні підвищений попит спостерігається у виїзні (п’ятниці та неділі) та передсвяткові дні”.
Тож, у 2017 році “укрзалізниця” продовжить оновлювати рухомий склад, пишуть ВІКНА.
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