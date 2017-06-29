Керівник “Укрзалізниці”: Вагони-трансформери у складі двох поїздів “Київ – Івано-Франківськ” користуються попитом

Про це повідомив керівник залізничної компанії Войцех Балчун у мережі Facebook.

За його словами,торік було придбано 13 вагонів з меблями, що трансформуються. Це дозволяє використовувати їх у нічному та денному режимі та корегувати схему поїзда без задіяння додаткового рухомого складу.

У дописі йдеться:

“Так, трансформування вагонів дозволяє збільшити кількість запропонованих місць на 27% в денному сполученні порівняно з нічним”.

“Зараз можемо сказати, що вагони–трансформери у складі двох поїздів Київ – Івано-Франківськ користуються попитом. Перша пара курсує з 17.01.2017, з 24.02.2017 почала курсувати друга пара поїзда. З початку курсування по 25.06.2017 в складі зазначених нічних поїздів перевезено 58,9 тисяч пасажирів, в складі денних поїздів – 64,8 тисяч пасажирів. Особливим попитом користувався поїзд «Нічний експрес» в зимовий період, його населеність становила до 90%. На сьогодні підвищений попит спостерігається у виїзні (п’ятниці та неділі) та передсвяткові дні”.

Тож, у 2017 році “укрзалізниця” продовжить оновлювати рухомий склад, пишуть ВІКНА.

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