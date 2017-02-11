“Категорично забороняється розміщення інсинераторів у житловій зоні”, – еколог

Як повідомлялося раніше, громадські слухання схвалили встановлення в Коломиї інсинератора – установки для термічного знищення біовідходів.

Та мешканці прилеглих вулиць, де планувалося встановлення такої установки, виступили проти.

Коломияни навіть скликали з приводу цього збори.

Свою думку з приводу цього озвучив Роман Савінський, голова Коломийської громадської організації Національного екологічного центру України:

“З точки зору екології, інсинератор (прилад для спалювання біовідходів) дуже корисний для суспільства. Він менш шкідливий, ніж захоронення у землю, бо через підземні води захоронення можуть отруювати ґрунт радіусом до 2 кілометрів. Іншими словами – “трупна отрута”. (Біовідходи – це злоякісні пухлини, СНІД, туберкульозна палочка і т. д.)

Друге питання, якого покоління даний інсинератор: чи він простий піролізний чи надсучасний високотемпературний піролізний?

У першому біовідходи просто спалюються, як дрова у пічці. А в другому – спалюється навіть газ, який виділився при простому піролізі. Тобто відбувається подвійний процес. Тоді викиди в атмосферу в рази менші.

Велике значення має розташування. Відповідно до Державних будівельних нормативів, категорично забороняється розміщення інсинераторів у житловій зоні. Це може вкрай негативно вплинути на здоров’я місцевих мешканців. Розміщення можливе не менш ніж за три кілометри від помешкання людей.

Обов’язково мусить бути оцінка впливу на навколишнє середовище. Цю експертизу мають проводити ліцензовані організації, до складу яких входять інженери-екологи.

Також обов’язково мають бути проведені громадські слухання, але за участі мешканців наближених мікрорайонів.

Перш ніж розміщувати інсинератор, необхідно дізнатися громадську думку, а не так як склалося у даній ситуації.

Це мусить бути нежитловий, віддалений район.

На інсинераторі мають бути встановлені сучасні фільтри для очистки викидів в атмосферу. І обов’язково цей проект мають розробляти спеціалісти – інженери-екологи, а також громадські активісти за участі місцевих мешканців.

Інсинератор доцільно розміщувати у місті-мільйоннику”.