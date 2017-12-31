Катедральний собор Преображення Христового запрошує вірян на подячну службу за прожитий рік

Сьогодні у Катедральному соборі Преображення Христового УГКЦ на вул. Театральній служитиметься Архиєрейська подячна Свята Літургія за прожитий рік.

Про це повідомляє прес-служба собору, пише Дзеркало Коломиї.

“Запрошуємо всіх вірних до нашого собору Преображення Христового 31 грудня 2017 року Божого о 21.00 годині на Архиєрейську подячну Святу Літургію за прожитий 2017 рік Божий, яку очолить правлячий архиєрей Коломийської єпархії кир Василій (Івасюк). Після Служби Божої відбудуться молитовні чування”, – йдеться у повідомленні.

“Дякую Тобі, Господи, за рік, який Ти подарував. За Твою постійну опіку, за всі ласки і благодаті, за Твою любов і милосердя… За кожну людину. яка була на моєму шляху. За всі випробування, які Ти допустив для мого збудування. Дякую, Господи, за все!!! І запрошую в моє життя на 2018 рік…”(з намірення, поданого на подячну Св.Літургію).

18.00 – Служби Божої не буде.