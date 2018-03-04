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Карпати в останній день зими: казкові фото

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Сніг у горах

Фотограф із Закарпаття та адвокат Олег Григор’єв показав, як українські Карпати виглядали в останній день зими.

Світлини чоловік опублікував на сторінці у Facebook, пише 24 канал.

Автор фотографій відтворив всю мінливість погоди, адже на знімках зимові пейзажі поєднуються з першими проявами весни – квітами шафрану.

“Ось вам студенних і засніжених фотографій Карпатських гір в останній день зими”, – лаконічно підписав фото Олег Григор’єв.

Зимовий пейзаж
Квіти розцвіли в Карпатах

Карпати зима
Зима в Карпатах

Туристи Карпати
Туристи в Карпатах

Зима в горах
Останній день зими в Карпатах


Зима в Карпатах: туристи підкорюють гори

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