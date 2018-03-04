Карпати в останній день зими: казкові фото

Фотограф із Закарпаття та адвокат Олег Григор’єв показав, як українські Карпати виглядали в останній день зими.

Світлини чоловік опублікував на сторінці у Facebook, пише 24 канал. Автор фотографій відтворив всю мінливість погоди, адже на знімках зимові пейзажі поєднуються з першими проявами весни – квітами шафрану. “Ось вам студенних і засніжених фотографій Карпатських гір в останній день зими”, – лаконічно підписав фото Олег Григор’єв.

Квіти розцвіли в Карпатах

Зима в Карпатах

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Останній день зими в Карпатах

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