Карпати в останній день зими: казкові фото

Фотограф із Закарпаття та адвокат Олег Григор’єв показав, як українські Карпати виглядали в останній день зими.
Світлини чоловік опублікував на сторінці у Facebook, пише 24 канал.
Автор фотографій відтворив всю мінливість погоди, адже на знімках зимові пейзажі поєднуються з першими проявами весни – квітами шафрану.
“Ось вам студенних і засніжених фотографій Карпатських гір в останній день зими”, – лаконічно підписав фото Олег Григор’єв.
Квіти розцвіли в Карпатах
Зима в Карпатах
Туристи в Карпатах
Останній день зими в Карпатах
Зима в Карпатах: туристи підкорюють гори
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