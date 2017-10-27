Камера iPhone може вести таємну зйомку користувача пристрою

Інженер компанії Google Фелікс Краузе заявив, що проблеми з налаштуваннями приватності iOS дозволяють камері iPhone вести таємну зйомку користувача пристрою.

Про це він повідомив у своєму блозі, пише Еспресо.

Якщо користувач дозволить програмі доступ до камери, це дозволить їй робити фото і записувати відео з фронтальної і основної камер в будь-який час, коли додаток активовано, і вивантажувати цей контент фактично в реальному часі.

Як зазначає Краузе, ці дії можуть відбуватися без будь-якого повідомлення користувача про те, що смартфон веде зйомку. “Після того, як ви візьмете і опублікуєте одне зображення або відео через додаток у соціальній мережі, ви надаєте повний доступ до камери, і в будь-який час, коли додаток працює, додаток може використовувати камеру”, – пояснює інженер.Читайте також: Apple дозволив Uber шпигувати за власниками iPhone, – експерти