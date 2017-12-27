Кабмін схвалив створення Національної служби здоров’я

Кабінет міністрів запустив створення Національної служби здоров’я України.

Про це повідомляє прес-служба Міністрерства охорони здоров’я, пише Еспресо.

Національна служба здоров’я створюється для зміни фінансування системи охорони здоров’я. Служба буде підзвітна не МОЗ, а Кабінету Міністрів.

За планом, громадянин України зможе звернутись до Національної служби здоров’я, обирати собі лікарню, а служба оплатить лікування і проконтролює його вартість та якість. Служба зможе замовити послуги як у державних лікарень, так і приватник, до яких не має жодного відношення.

За нинішньою схемою МОЗ замовляє медичні послуги для населення саме у себе. Тобто міністерство виділяє гроші лікувальному закладу, що йому ж і підпорядковується, тому ніхто не зацікавлений у якості наданих послуг.

“Національна служба здоров’я не замовлятиме сама у себе послуги, і у цьому полягає її базова відмінність від “Укравтодору”, – йдеться у повідомленні МОЗ у Facebook.

Після того, як президент підпише законопроект, буде оголошено конкурс на посаду голови Служби. До липня вона буде утворена та розпочне роботу.

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