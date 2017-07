“Just Do It разом з нами” шукає талановитих дітей в Україні

Твоя дитина хоче стати відомим футболістом, співаком, художником чи просто крутим блогером? Ти бачиш у ній потенціал, але коштів не вистачає…

Тобі пощастило!

“Just Do It разом з нами” шукає талановитих дітей віком від 7 до 15 років! Ми допоможемо Вашому малюку реалізувати свою мрію! Адже, мета проекту “Just Do It разом з нами” – втілювати ідеї та мрії в життя!

Надсилай коротеньку розповідь про свою дитину та опишіть її мрію, прикріпивши фото або відео на електронну адресу: justdoitprogram@gmail.com. Надана інформація про вашого малюка буде розміщена на офіційній сторінці у фейсбуці “Just do it разом з нами”. Найбільша кількість лайків під інформацією про ваше чадо – прямий шлях до перемоги!

За допомогою конкурсного відбору, який розпочинається уже сьогодні, автори проекту виберуть 5 найамбітніших дітей, чиї прагнення буде виставлено лотами на благодійному аукціоні, який відбудеться уже на початку цієї осені.

Бізнесмени та меценати благодійного аукціону куплятимуть вподобаний лот дитини, чим і допоможуть у реалізації мрії. Також вони матимуть можливість поспілкуватися із обраним малюком за вечерею та дати поради і настанови.

Дитина, у якої буде найамбітніша мрія стане гостем телепрограми “Just Do It разом з нами“!

“Just Do It разом з нами” розпочав свою роботу із телевізійної програми, котра виходить на телеканалі ПравдаТУТЛьвів. Автори та ведучі проекту: Анжеліка Стандіо і Оленка Дмитрієнко.

Головна концепція програми – показати можливості досягнення успіху у різних соціальних сферах, стимулювати молодь до активного прагнення досягти бажаного результату в цікавій для кожного професії. На основі інтерв’ю із різними відомими та успішними у власній справі особистостями, ми виводимо 7 Just Steps, за допомогою яких і є досягнутий високий результат в обраній сфері. Мрійте та реалізовуйтеся! Усе можливо, головне наполегливість !

Для участі в конкурсі необхідно надіслати :

Мотиваційний лист “Чому я хочу стати… (назва професії)”, фотографію, відео

(це було б круто) та відомості про сім’ю на електронну адресу: justdoitprogram@gmail.com

За більш детальною інформацією звертайтеся за телефонами :

097-405-12-38

050 344 62 38

Про результати відбору кожному учаснику буде особисто повідомлено!

https://www.youtube.com/watch?v=PlJNNravqzQ