Івано-Франківська облрада за майже 800 тисяч гривень придбала “Toyota Camry” у депутата сільської ради

Івано-Франківська облрада за майже 800 тисяч гривень придбала “Toyota Camry” у депутата...

Автопідприємство Івано-Франківської обласної ради уклало договір з ТОВ “Класик-авто” на купівлю автомобіля “Toyota Camry” за 792 200 гривень.

Автопідприємство Івано-Франківської обласної ради 20 червня оголосило тендер на купівлю автомобіля з очікуваною вартістю 800 тис. грн, пише видання “КУРС“.

У торгах взяли участь дві фірми: ТОВ “Сервісний центр “Діамант” та ТОВ “Класик-авто”, яке й виграло тендер. Договір на купівлю автомобіля підписали 4 липня.

Автомобіль 2017 року випуску. Його мають поставити до 30 липня.

За даними системи YouControl, засновником та керівником ТОВ “Класик-авто” є Угренюк Василь Петрович – депутат Вовчинецької сільської ради.

ТОВ “Класик-авто” вже вдруге виграє тендер на поставку автомобіля для облради. Як писав КУРС, у січні цього року комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна замовило ТОВ “Класик-авто” автомобіль вартістю 1,05 млн грн. Тоді облрада хотіла купити авто “Toyota Highlander”. Втім, тендер скасували за зверненням експертів “Центру громадського моніторингу та досліджень” до управління Західного офісу Державної аудиторської служби України через порушення ЗУ “Про публічні закупівлі”. Зокрема, тендерна документація замовника містила вимоги, що обмежували конкуренцію, і призвела до дискримінації учасників.

Однак від купівлі “Toyota Highlander” обласна рада не відмовилася. Наразі оголошений тендер на придбання цього автомобіля з очікуваною вартістю 1,2 млн грн. Торги мають відбутися 18 липня.

Переможець аукціону має доставити автомобіль до 31 серпня.

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