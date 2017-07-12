Івано-Франківська область посіла четверте місце в Україні за часткою малих підприємств

У 2016 році на Прикарпатті діяло 6,9 тис. економічно активних підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності, що у розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення складає 50 одиниць.

На підприємствах області працювало 89,3 тис. найманих працівників, інформує Головне управління статистики в області.

За попередніми даними, майже 42% загальної їх кількості було зосереджено у промисловості, 14,9% – в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, 13,1% – у сільському, лісовому та рибному господарстві, 7,4% – у будівництві.

На оплату праці найманих працівників підприємствами у 2016 році витрачено 4,1 млрд грн, що у розрахунку на одного працівника складає 46,4 тис. грн (у 2015 році – 2,9 млрд грн та 36,2 тис. грн відповідно).

Підприємства області у минулому році реалізували продукції (товарів, послуг) на 68 млрд грн, що на 28,9% більше, ніж у попередньому. У розрахунку на одну особу обсяг реалізованої продукції склав 761,1 тис. грн проти 650,1 тис. грн у 2015 році.

У структурі реалізації продукції підприємствами промисловості забезпечено 34,9% обсягів (у 2015 р. – 41,9%), оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 26,5% (26,4%), сільського, лісового та рибного господарства – 15,6% (9,6%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 9,3% (4,5%).

Частка великих та середніх підприємств склала 4,3% до загальної кількості підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності, проте тут зосереджено 63,7% загальної кількості найманих працівників на підприємствах області та забезпечено 73% загального обсягу реалізації продукції (товарів, послуг).