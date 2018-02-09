Івано-Франківськ може стати “Молодіжною столицею України”

Івано-Франківськ – серед десяти міст-фіналістів конкурсу “Молодіжна столиця України”.

Місто-переможця конкурсу оберуть 16 лютого у Києві. На засідання представники міської влади та молоді (до 3-х осіб) виступатимуть з презентацією про те, чому саме їхнє місто має стати Молодіжною столицею України 2018 року.

Усі охочі зможуть переглянути засідання Наглядової ради в онлайн режимі на офіційному сайті конкурсу. До переліку фіналістів увійшли: Дніпро, Вінниця, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Кременчук, Луцьк, Львів, Рівне, Тернопіль, Харків. Їх обрали з-поміж 50-ти заявок, пише Галка.

Основна мета конкурсу – активізація співпраці між молоддю та місцевим самоврядуванням, а також сприяння створенню комфортних умов для розвитку молоді у містах України. Конкурс ініційований Мінмолодьспорту, Українським інститутом міжнародної політики та Національною молодіжною радою України

Переваги для міста-переможця конкурсу – промоція міста на європейському рівні, підвищення іміджу та рівня довіри до міської влади. За його допомогою налагоджують співпрацю з містами-молодіжними столицями в Європі.