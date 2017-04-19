Івано-Франківщину відвідає прем’єр Володимир Гройсман

На Прикарпаття приїде прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Про це сьогодні повідомив голова Івано-Франківської ОДА Олег Гончарук, інформує Фіртка.

Візит попередньо заплановано на травень місяць. Прем’єр планує відвідати “Карпатнафтохім” та зустрітися з його новими власниками.

“Це десь орієнтовно відбудеться у третій декаді травня. Запуск “Карпатнафтохіму” є надзвичайно важливим для нашого регіону, адже це насамперед робочі місця для прикарпатців. Після нашого візиту та перемовин ми зможемо говорити про конкретні речі”, – зауважив голова ІФ ОДА.

Нагадаємо, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України прогнозує відновлення виробництва на підприємстві “Карпатнафтохім” з травня поточного року.

Як писала Фіртка, опосередкованим власником понад 50% в ТОВ “Карпатнафтохім” через кіпрську “Xedrian Holding Ltd” став Ільхам Мамедов.

Раніше повідомлялося, що “Techinservice Limited” купив у “Лукойлу” 25% “Карпатнафтохіму”. За словами глави “Техінсервісу” Ігоря Щуцького сума всієї угоди становила 25 млн доларів.

З 2012 року “Карпатнафтохім” простоює через неповернення державою ПДВ та проблеми зі збутом. 21 грудня 2016 року Верховна Рада скасувала акциз на імпорт зрідженого газу і деяких видів дизпалива для виробництва етилену.

Після цього Міністерство енергетики та вугільної промисловості заявило, що розраховує на відновлення роботи “Карпатнафтохіму”.

ТОВ “Карпатнафтохім” виробляє етилен, поліетилен, вінілхлорид, каустичну соду, хлор і суспензійний ПВХ. Завод був зупинений у вересні 2012 року у зв’язку з несприятливою ситуацією на ринку нафтохімічної продукції, і на сьогодні не працює (за винятком нетривалого відновлення роботи виробництва ПВХ).

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