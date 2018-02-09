Івано-Франківщина візьме участь у Конкурсі ініціатив місцевих карпатських громад

Сьогодні, 9 лютого, на засіданні бюджетної комісії депутати доповнили “Програму розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки”. Мова йде про внесення Положення про конкурс ініціатив місцевих карпатських громад.

Положення пропонує проведення конкурсу, ініціатором якого є Асоціаця органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати-Україна”, пише Фіртка.

Учасники конкурсу – органи місцевого самоврядування та інститути громадянського суспільства Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей.

Конкурс стосуватиметься карпатських громад та націлений на чотири пріоритети: транскордонне співробітницвто, історико-культурна спадщина, збареження природної спадщини та розвиток інформаційно-комунікативних технологій.

Щодо фінансування, переможці – органи місцевого самоврядування отримають співфінансування з обласного бюджету області. Максимальний розмір співфінансування кожного проекту з обласного бюджету становить 250 000 тисяч гривень. Мінімальний розмір власного внеску 50 тисяч гривень.

Прийом документів на конкурс – з 1 березня до 1 травня 2018 року.

Реалізація проектів-переможців конкурсу: червень – листопад 2018 року.