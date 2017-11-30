Івано-Франківщина виконала план з призову на строкову військову службу

Про це повідомили у прес-службі ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Цього року восени на строкову військову службу з Прикарпаття призвано 415 юнаків.

Попри певні труднощі, які виникали під час призивної кампанії, область повністю виконала поставлені завдання.

У даний час призовники скеровані до навчальних центрів для проходження первинної професійної підготовки та розпочали службу зі складання військової присяги на вірність українському народові.

В подальшому їх розподілять у військові частини згідно з потребою в тих чи інших військово-облікових спеціальностях.

Додамо, що строковики не залучаються до участі в антитерористичній операції.

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